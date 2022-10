Benfica na terceira ronda de apuramento para a "champions" de voleibol

Já depois de terem vencido 3-1 em casa da equipa neerlandesa, os `encarnados` asseguraram hoje a passagem à ronda seguinte, tendo superado o Apeldoorn pelos parciais de 31-29 (33 minutos), 25-16 (23) e 25-21 (24).

O adversário da próxima ronda será definido na quinta-feira, após a realização do jogo entre os finlandeses do Sastamala e os austríacos do Zadruga, que, no primeiro jogo, venceram por 3-2.