O Benfica apurou-se hoje para os quartos de final da Taça Europeia feminina de andebol, apesar da derrota com as gregas do Pylaias Salónica, num dia em que o Madeira SAD foi eliminado.

As ‘águias’, que disputaram os dois jogos na Luz, perderam hoje pela margem mínima, por 32-31, mas garantiram a passagem aos ‘quartos’ com a grande vantagem que traziam do jogo de sexta-feira, que venceram por 18 golos de diferença (44-26).



Já o Madeira SAD, que tinha vencido há uma semana no Funchal as espanholas do Elche, por 27-26, foi hoje derrotado por 33-22, em Espanha, numa diferença que deixou a equipa madeirense fora da competição.