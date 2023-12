Benfica perde com Hapoel no adeus à "Champions" de basquetebol

Num jogo disputado em Belgrado, na Sérvia, devido ao conflito na Faixa de Gaza, o primeiro período foi muito equilibrado, terminando com o marcador fixado em 25-24 a favor da formação de Israel, que se superiorizou no segundo (27-9) e chegou ao intervalo com uma vantagem dilatada de 19 pontos.



As 'águias' ainda reagiram no terceiro período, mas o Hapoel voltou a levar a melhor (21-20), com a última parte a voltar a ser mais desequilibrada (24-15) e a confirmar a vitória dos israelitas.



De resto, o Benfica já tinha hipotecado a possibilidade de apurar-se para o 'play-in' da competição há uma semana, com a derrota caseira frente aos turcos do Galatasaray (87-63).



O norte-americano Levi Randolph, com 32 pontos, dois ressaltos e uma assistência, foi o 'MVP' do encontro. Do lado do Benfica, o melhor jogador foi Terrell Carter, com 22 pontos, dois ressaltos e uma assistência.



Os 'encarnados' terminam a fase de grupos no quarto e último lugar do Grupo E, com sete pontos, atrás dos turcos do Galatasaray (terceiros com nove), dos gregos do PAOK (segundos com nove) e dos israelitas do Hapoel (primeiros com 11).