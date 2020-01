Benfica perde com polacos do Verva Varsóvia na `Champions` de voleibol

A formação polaca ganhou o primeiro 'set' por 25-21, o segundo por 25-13, e o terceiro e último parcial por 25-22, com os 'encarnados' a averbarem a terceira derrota em quatro jogos já disputados.



A única vitória dos portugueses até ao momento na 'Champions' foi obtida em meados de dezembro, em casa, precisamente contra o Verva Varsóvia.



O Benfica está no último posto do grupo D com apenas três pontos, enquanto o Tours (França) está em terceiro (também com três pontos mas menos um jogo), o Verva Varsóvia segue em segundo (seis pontos) e os italianos do Perugia lideram o agrupamento com nove pontos (três vitórias em três jogos).



Na próxima jornada, agendada para 13 de fevereiro, as 'águias' recebem o Perugia na Luz.