Benfica perde com Toulouse na Liga Europeia de andebol

A formação portuguesa esteve em muito bom plano durante o primeiro tempo, chegando ao intervalo a vencer por três golos (17-20), graças à eficácia ofensiva, mas os anfitriões foram mais fortes nos segundos 30 minutos e deram a volta ao marcador, colocando-se em vantagem na eliminatória.Do lado das "águias", o destaque vai todo para o sérvio Petar Djordjic, o melhor marcador do encontro com 13 golos, oito dos quais na primeira metade do jogo, período em que apresentou uma eficácia de 100% nos remates.No Fenix Toulouse, foi o sérvio Ilic o mais produtivo, com oito remates certeiros ao longo da partida disputada no Palais des Sports André Brouat.A segunda mão está marcada para a próxima terça-feira, 5 de abril, no Pavilhão da Luz, em Lisboa.