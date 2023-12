Benfica perde na visita ao Piacenza e está fora da "Champions" de voleibol

Os 'encarnados', que tinham perdido em casa por 3-1 com o mesmo rival transalpino, até podiam ter escrito uma história diferente, quando lideravam o primeiro set 24-22, contudo, acabaram por o perder por 30-28.



O segundo parcial foi o menos equilibrado, ainda assim com um 25-21, com o Piacenza a fechar o encontro com um novamente muito nivelado 28-26.



Nesta 'poule', as 'águias' perderam por 3-0 com os alemães do Berlin Recycling, depois 3-1 em casa com o Piacenza e posteriormente por 3-0 na Turquia ante o Halkbank, de Ancara.



Ainda com duas jornadas por disputar, o Benfica já está eliminado, uma vez que avançam as duas primeiras equipas de cada grupo, mais o melhor terceiro, algo que os lisboetas já não vão conseguir.



O Piacenza lidera, com nove pontos, seguido do Halbank, com oito, e do Berlim, com sete, enquanto o Benfica continua sem pontos.



Em 10 de janeiro, o Benfica recebe o Berlim Recycling e, no dia 17, os portugueses visitam o Halkbank.