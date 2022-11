Benfica perde no arranque da "Champions" de voleibol

Em Itália, o Benfica, orientado pelo brasileiro Marcel Matz, entrou no jogo da melhor forma e contrariou o favoritismo da equipa da casa, vencendo os dois primeiros "sets", pelos parciais de 25-23 e 25-21.Os tricampeões italianos responderam ao ascendente dos encarnados e venceram as duas partidas seguintes, por 25-19 e 25-22, levando a decisão do encontro para o quinto e último parcial.Apesar do Benfica continuar a dar boa resposta, o conjunto italiano, que venceu a Liga dos Campeões em 2018/19 e foi finalista vencido em 2017/18, foi mais forte no momento da decisão e conseguiu segurar a vitória, com um triunfo por 15-13 no último "set".Para chegar à fase de grupos, o Benfica teve de ultrapassar os neerlandeses do Dynamo Apeldoorn, na segunda ronda de qualificação, e os finlandeses do Sastamala, na terceira, tendo ficado perto de surpreender a equipa italiana.Com este resultado, o Lube Civitanova lidera o grupo com dois pontos, enquanto o Benfica soma um. A primeira jornada fica completa esta quinta-feira, com o confronto entre os belgas do Roeselare, próximo adversário da equipa lusa, e os franceses do Tours.Na atual edição Liga dos Campeões de voleibol, os vencedores de cada grupo passam diretamente aos quartos de final, enquanto os segundos classificados e o melhor terceiro vão disputar um "play-off", com os restantes terceiros a seguirem para a Taça CEV.