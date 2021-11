Benfica permanece invicto no Nacional de voleibol com triunfo diante do Sporting

Inicialmente previsto para 30 de outubro, o dérbi acabaria adiado para hoje devido às condições do piso do pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz - devido a um de andebol durante a tarde, a resina existente no chão, aliada à humidade que se fazia sentir, tornaram impraticável um encontro de voleibol.



Hoje, já sem essas condicionantes, os 'leões' entraram mais fortes no jogo, chegaram mesmo a assustar, mas o Benfica conseguiu recuperar do primeiro 'set' perdido e aplicar a terceira derrota da formação de Alvalade no campeonato.



O Sporting apresentou-se melhor no serviço e no remate, tendo este último mostrado uma das lacunas do Benfica esta temporada: o bloco.



Os 15-10, ao quarto de hora favorável ao Sporting, mostrava bem a superioridade dos forasteiros. Apesar da entrada de Hugo Gaspar, Tiago Violas e André Aleixo, o Benfica não melhorou, mas curiosamente depois da saída deste trio, o que fez voltar os 'encarnados' ao seis inicial, sim. Mas a reação acabou por ser demasiado tardia (21-25).



No segundo 'set', o Benfica surgiu transfigurado, muito mais reativo na receção e no remate, aproveitando bem a utilização dos dois líberos (Ivo Casas e Bernardo Silva), o que condicionou o vólei do Sporting, que se ressentiu no ataque, até porque os 'encarnados' melhoraram também a defesa junto à rede.



Embalados, os comandados de Marcel Matz entraram a 'todo o gás' na terceira partida, aproveitando os erros do Sporting no momento do bloco para se adiantarem no marcador.



Os 'leões' bem tentavam remar contra a maré, procurando equilibrar as forças. Chegaram mesmo a ter apenas um ponto de diferença por várias ocasiões (15-14, 16-15, 17-16 e 18-17), mas invariavelmente o ponto surgia do lado do Benfica, que venceu por 25-20.



Com as forças mais divididas no quarto 'set', a imprevisibilidade do vencedor foi uma constante, com o resultado a descolar apenas a partir do ponto de Aarto Nikula (20-17), tendo ficado claro que a vitória já não escaparia ao Benfica (25-22).







Jogo realizado no Pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, em Lisboa.



Benfica - Sporting, 3-1.



Parciais: 21-25 (27 minutos), 25-18 (28), 25-20 (27), 25-22 (31).







Sob a arbitragem de Sofia Costa (AV Lisboa) e Rui Reis (AV Lisboa), as equipas alinharam:



- Benfica: Raphael Oliveira, Bernardo Westermann, Pablo Machdo, Aaro Nikula, Lucas França e Ivo Casas (líbero 1). Jogaram ainda: Peter Wholfahrtstatter, Hugo Gaspar, Tiago Violas, André Aleixo e Bernardo Silva (líbero 2).



Treinador: Marcel Matz.



- Sporting: Tiago Pereira, Paulo Silva, Thiago Gelinski, Robinson Dvoranen, Tiago Barth e João Fidalgo (líbero). Jogaram ainda: Victor Pereira, José Alvarez, Yohan Leon, Kelton Tavares e Hugo Vinha e Thomas Powel.



Treinador: Gersinho.







Assistência: cerca de 1.000 espetadores.