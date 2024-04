Benfica promete dar tudo para "fazer história" pelo andebol feminino português

A equipa portuguesa disputa, este domingo, a segunda mão das meias-finais frente às eslovacas do Iuventa Michalovce, depois de ter sido derrotada na primeira mão, em casa das adversárias, por dois golos (30-28), que o treinador não considera decisivo e até considera positivo tendo em conta o poderio do opositor.



"É, para já, uma desvantagem boa, porque a Iuventa é uma equipa fortíssima em sua casa e lidera a Liga MOL (campeonato que associa as melhores equipas de Eslováquia e República Checa), ainda não tem derrotas, tem quatro internacionais ucranianas, duas montenegrinas, duas polacas e a guarda-redes da seleção brasileira", analisou João Alexandre Florêncio.



Em vésperas de uma partida decisiva, o treinador benfiquista admite que as 'águias' irão necessitar "de tudo e mais alguma coisa", a começar por um forte apoio nas bancadas do pavilhão da Luz, para poder "fazer história" pelo andebol feminino nacional.



Caso afaste o Iuventa Michalovce, as lisboetas tornar-se-ão a primeira equipa portuguesa a qualificar-se para a final da Taça Europeia em andebol, sendo que, revela João Alexandre Florêncio, para o fazer, as atletas são obrigadas a alguns sacrifícios pessoais e profissionais.



"Elas vão ter, possivelmente, de deixar para trás alguns estudos, elas têm treinado e não foram às aulas, muitas se calhar vão chumbar ou repetir as cadeiras, mas isto é um sacrifício que vale a pena, porque é uma geração que está a abrir caminho para outras", salienta, destacando a juventude e inexperiência das suas comandadas.



No caso do Benfica, a juventude e margem de progressão tem-se associado ao sucesso desportivo. "Tínhamos trazido atletas muito jovens e muitas não tinham experiência nem de primeira divisão, quanto mais de ganhar títulos. Tivemos alguma sorte, porque ganhámos a construir".



Repetir a proeza da equipa masculina do Benfica, que, na temporada 2021/2022, conquistou a Liga Europeia, é um sonho que João Alexandre Florêncio alimenta, apesar do menor favoritismo.



"Queremos chegar a esse nível. No andebol masculino, o Benfica, o FC Porto e o Sporting têm esse investimento que promove essa evolução, no campeonato e nas seleções, e neste caso, no feminino, para já, é só Benfica e portanto a responsabilidade é ainda maior, porque é, realmente, muito difícil", constatou.



O Benfica recebe as eslovacas do Iuventa Michalovce, pelas 15:00 de domingo, no Pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, no encontro decisivo da segunda mão das meias-finais da Taça Europeia em andebol feminino.