Benfica quer Supertaça de futsal e reforçar registo diante do Sporting em 2023

“Vamos para o quarto troféu de 2023 na época de futsal. Conquistámos dois [Taça da Liga e Taça de Portugal] e o Sporting um. Queremos alargar a diferença em termos de conquistas, sabendo que, na preparação, em situações homólogas, conseguimos estar melhor do que o Sporting, mas sabendo, acima de tudo, que estes jogos são especiais e diferentes”, disse o técnico das ‘águias’, em declarações à imprensa antes de um treino.



Benfica e Sporting participaram nos mesmos torneios de pré-temporada, defrontando os mesmos rivais internacionais, tendo o clube da Luz obtido melhores resultados, mas Mário Silva sabe que a questão emocional e a forma de jogar são “diferentes” no dérbi.



“Espero que o Benfica esteja diferente para melhor. O Sporting tem uma identidade muito própria, com um treinador que está lá há imenso tempo. Mexeu algumas peças que não podemos esconder que eram importantes, mas nós também temos limitações que vamos tentando esconder com trabalho, dedicação e compromisso”, considerou.



Mário Silva espera, em Sines, um forte apoio dos adeptos benfiquistas que a equipa irá procurar retribuir dentro da quadra, num contexto diferente da final dos play-offs, por ser apenas um jogo, mas no qual os ‘encarnados’ procurarão mostrar valores do clube.



“Se não soubéssemos, pela cor do equipamento ou pelo símbolo, que éramos o Sport Lisboa e Benfica, gostaria que se conseguisse identificar muito bem o que esta equipa representa dentro de campo. Isso vem, acima de tudo, da forma como se compromete a defender. Não é só atitude. É rigor, disciplina, consistência e responsabilidade. Depois, traduzir isso também no ataque. Prova disso é que ainda agora terminámos uma prova [de pré-época] com seis das melhores equipas do mundo e fomos a que mais golos marcou”, apontou.



A Supertaça marca a introdução do sistema de vídeo, auxiliar da arbitragem, nas provas em Portugal, uma novidade que mereceu um comentário e a aprovação de Mário Silva.



“Tudo em que a tecnologia puder ajudar a tornar o jogo mais atrativo e que defenda a verdade desportiva, terá sempre o meu aval, consentimento e apoio. Ainda estamos em fase de testes e é preciso ter alguma paciência dentro da modalidade para algum erro, mas terá sempre o nosso apoio. É mais um passo que a federação está a dar. Ano após ano, tem evoluído e acrescentado mais valor à modalidade”, sublinhou.



Também o internacional português Afonso Jesus prestou declarações aos jornalistas, frisando a pré-época “bem conseguida” do Benfica, “não só a nível de resultados, mas também na confiança dos atletas, no que é pedido e no que têm vindo a desenvolver”.



“Sabemos que é o primeiro jogo oficial e tivemos um mês de trabalho muito intenso. A pré-época é sempre muito exigente, mas o foco é única e exclusivamente na vitória. É aquilo com que nos preocupamos e que depende de nós. Chegamos na máxima força, foi sempre o nosso foco e não temos outro objetivo em mente para além da vitória”, disse.



A implementação do sistema de vídeo foi igualmente abordada: “De modo geral, sinto que é bastante bom para a modalidade, pois significa que está a crescer. É mais um instrumento para ajudar atletas e árbitros, para que haja verdade desportiva, que, no fundo, é o mais importante. Que saiamos todos a ganhar e que o futsal saia a ganhar”.



Os eternos rivais lisboetas Benfica, vencedor da Taça de Portugal, e Sporting, campeão nacional, defrontam-se na Supertaça de futsal, no primeiro jogo oficial da temporada 2023/24, na sexta-feira, às 19:45, num dérbi disputado no Pavilhão Municipal de Sines.