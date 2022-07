Benfica recebe "wild card" para o Mundial de clubes de andebol

", refere a nota dos 'encarnados'.O Super Globe vai passar a ter 12 equipas ao contrário das 10 habituais, pelo que a IHF convidou mais duas, o Benfica, vencedor da Liga Europeia, e os polacos do Kielce, vice-campeões da Europa, após perder a final com o FC Barcelona, já garantido na prova.O detentor do troféu e os campeões da Europa, da Ásia, de África, da América do Norte e Caraíbas, da América do Sul e Central e da Oceânia também vão estar presentes.A competição, que vai decorrer na Arábia Saudita, vai contar ainda com dois clubes do país anfitrião, bem como o conjunto vencedor de um torneio de qualificação da federação árabe.