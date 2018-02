Benfica recupera título masculino em pista coberta, Sporting mantém domínio feminino

Lusa 18 Fev, 2018, 19:06 / atualizado em 18 Fev, 2018, 19:07 | Outras Modalidades

Em Pombal, os `encarnados` somaram 100 pontos na competição masculina, contra 99 dos `leões`, enquanto o Sporting `limpou` no feminino, ao vencer as sete provas da segunda jornada do campeonato e ao totalizar 105 pontos. A Juventude Vidigalense subiu ao segundo lugar do pódio, com 79 pontos, enquanto o Benfica não foi além do terceiro, com 66.

Este foi o 23.º título nacional feminino do Sporting em 25 edições, enquanto o Benfica conquistou o oitavo no masculino, contra 17 dos `leões`.