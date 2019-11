Benfica renova com atleta olímpico de taekwondo Rui Bragança

O Benfica anunciou esta terça-feira a renovação de contrato por dois anos com o atleta olímpico de taekwondo Rui Bragança, que manifestou a ambição de alcançar um bom desempenho nos Jogos Olímpicos de Tóquio2020.