Benfica responde na mesma moeda e empata final do Nacional de voleibol

13 Abr, 2019

Após o desaire no pavilhão João (3-0), ao Benfica apenas a vitória interessava, para não facilitar a tarefa ao Sporting na tentativa de revalidação do título nacional, depois de o ter deixado fugir para 'leões' na época passada.



Num primeiro parcial muito dividido, o Benfica foi-se adiantando no marcador a partir do momento que conquistou o 12.º ponto, fruto de um bom trabalho defensivo, no momento do bloco, e beneficiando de alguns erros do adversário na receção, acabando por vencer por 25-20.



A jogar em casa e com a lotação do pavilhão esgotada, o Benfica continuou a mostrar os seus argumentos tanto no bloco como na defesa baixa e voltou a não dar hipóteses a um Sporting que esteve longe da exibição do primeiro jogo, cometendo muitos erros no serviço e na receção.



Aos 20-15 do segundo ‘set’, que terminou 25-19, o treinador Hugo Silva começou a rodar a equipa, deu descanso aos jogadores com mais minutos de jogo, mostrando que queria relançar o jogo no terceiro parcial.



Mas isso acabou por não acontecer. Se no encontro em Alvalade Miguel Maia acabou por fazer a diferença, hoje, o veterano apenas entrou no terceiro parcial e não mudou o rumo do encontro. Angel Dennis, autor de mais de duas dezenas de pontos na vitória no primeiro jogo, ficou muito aquém daquilo que é capaz.



Mais coesos, os comandados de Marcel Matz acabaram por levar a melhor ao cabo de 25 minutos, por 25-20.



O terceiro jogo da final, disputada à melhor de cinco, está agendado para o dia 20 de abril, de novo no pavilhão da Luz, em Lisboa.



Jogo realizado no pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, em Lisboa.



Benfica - Sporting, 3-0.



Parciais: 25-20 (24 minutos), 25-19 (23) e 25-20 (25).



Sob arbitragem de Nuno Teixeira e Sérgio Pereira as equipas atuaram com os seguintes jogadores:



- Benfica: Raphael Oliveira, Théo Lopes, Frederic Winters, Flávio Suaves ‘Zelão’, Tiago Violas e Ivo Casas (Líbero). Jogaram ainda: André Lopes, Peter Wohlfahrtstatter, Hugo Gaspar e Nuno Pinheiro.



Treinador: Marcel Matz.



- Sporting: Guillermo Ruperez ‘Hernan’, Roberto Reis, Angel Dennis, Marko Bojic, Hélio Sanches e Hugo Ribeiro (Líbero 1). Jogaram ainda: João Fidalgo (Líbero 2), Leonel Marshall, André Brown, José Monteiro, João Simões e Miguel Maia.



Treinador: Hugo Silva.



Assistência: cerca de 1.500 espetadores.