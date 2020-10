Benfica sagra-se vice-campeão europeu de estafetas mistas em triatlo

A equipa de triatlo do Benfica sagrou-se hoje vice-campeã europeia de estafetas mistas em triatlo, prova ganha pelos franceses do Poissy Thriatlon no Campeonato Europeu de Clubes, realizado nas instalações Náuticas do Alhandra Sporting Club.