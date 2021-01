Benfica sem guarda-redes para a "Champions" de futsal

Um contexto “atípico”, que levou a UEFA a abrir uma exceção para que o clube encarnado pudesse inscrever os juniores Marco Tavares, de 18 anos, e João Sousa, de 17 anos, e ter soluções, ainda que improvisadas, para o jogo de sábado, com os suíços do Futsal Minerva.



“Infelizmente, temos dois casos de covid-19 e, para nosso azar, é numa posição muito específica. Viajaremos para a Suíça sem os nossos três guarda-redes, o André Sousa porque está lesionado, será operado, e o Diego Roncaglio e o Martim Figueira acusaram positivo” ao novo coronavírus, explicou o ex-jogador e "team manager" do Benfica, Gonçalo Alves, em declarações ao sítio oficial do clube lisboeta na Internet.



O organismo europeu de futebol abriu a exceção para as inscrições, que tinham fechado há duas semanas, face à singularidade do caso, com o Benfica a revelar que a própria UEFA nunca se tinha deparado com uma situação igual.



“Fomos comunicando tudo à UEFA, estiveram completamente disponíveis para nos ajudar e deram-nos esta possibilidade, pelo facto de ser uma posição específica, de inscrever mais dois atletas”, adiantou Gonçalo Alves.



O Benfica defronta fora, no sábado, os suíços do Futsal Minerva, nos 16 avos de final da Liga dos Campeões de futsal, numa eliminatória a uma única mão.