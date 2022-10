Benfica sofre primeiro desaire na "Champions" de basquetebol frente ao Manresa

O extremo cabo-verdiano Ivan Almeida foi o maior destaque do conjunto luso, com 18 pontos, seguido do norte-americano James Ellisor, com 15, mas, do outro lado, o senegalês Brancou Badio realizou uma grande exibição e fez 22 pontos, sendo secundado pelo argentino Juampi Vaulet (19) e o norte-americano Jerrick Harding (17).



O Manresa soma assim seis pontos e assume agora a liderança isolada do grupo, com o Benfica a manter a segunda posição, com cinco, enquanto os letões do VEF Riga têm quatro, fruto do triunfo de hoje perante os franceses do Limoges, últimos, com três.



Com os dois conjuntos na liderança do agrupamento e invictos até então, o encontro prometia e iniciou-se com equilíbrio, a pender ligeiramente para os 'encarnados', que ainda dispuseram, por duas ocasiões, de uma vantagem de seis pontos (18-12 e 20-14).



No entanto, a turma espanhola reagiu na etapa final do primeiro período, concluído na mesma vantagem, mas agora para o Manresa (26-32), e graças a um fantástico 'triplo' de longa distância em cima da 'buzina', executado através do senegalês Brancou Badio.



Os lisboetas procuraram contrariar as movimentações contrárias e Ivan Almeida até foi capaz de 'abrir o livro' no capítulo dos 'triplos', mas, do lado oposto, Brancou Badio e Jerrick Harding estavam imparáveis e consolidaram ainda mais a vantagem espanhola.



O intervalo chegaria com 49-58 a favor do Manresa, numa vantagem que chegou a ser de 13 pontos, e que seria ainda mais ampliada no reatamento, devido a uma entrada forte dos forasteiros, que se superiorizou à vontade benfiquista em inverter a situação.



A pouco e pouco, o Manresa ia 'cavando' um fosso pontual irrecuperável, chegando a obter 19 pontos de diferença (57-76), o que, por outro lado, os fez relaxar e permitiu a reação das 'águias', que iniciaram o derradeiro parcial a perder apenas por 11 (65-76).



O quarto período, marcado por algumas paragens prolongadas, teve o Manresa a gerir a vantagem, enquanto o Benfica procurou reduzir a diferença pontual, mas, na parte final, 'quebrou' definitivamente e terminou derrotado por uns esclarecedores 78-97.







Jogo realizado no Pavilhão Fidelidade, em Lisboa.



Benfica -- Manresa, 78-97.



Ao intervalo: 49-58.







Sob a arbitragem de Manuel Mazzoni (Itália), Nicolas Maestre (França) e Beniamino Manuel Attard (Itália), as equipas alinharam e marcaram:



- Benfica (78): Ivan Almeida (18), Aaron Broussard (13), Terrell Carter (6), Toney Douglas (11) e Betinho Gomes (8). Jogaram ainda Maik Zirbes (6), James Ellisor (15), José Barbosa e Makram Ben Romdhane (1).



Treinador: Norberto Alves.



- Manresa (97): Marcus Lee (11), Dani Pérez (5), Musa Sagnia (2), Elias Valtonen e Juampi Vaulet (19). Jogaram ainda Marcis Steinbergs (4), Jerrick Harding (17), Brancou Badio (22), Tyson Perez (8) e Adam Waczynski (9).



Treinador: Pedro Martínez.







Marcha do marcador: 26-32 (primeiro período), 49-58 (intervalo), 65-76 (terceiro período) e 78-97 (resultado final).



Assistência: Cerca de 1.500 espetadores.