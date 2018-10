Benfica soma novo triunfo sobre o Sporting e lidera isolado nacional de voleibol

Lusa Comentários 20 Out, 2018, 22:51 | Outras Modalidades

A formação da Luz, que há duas semanas conquistou a Supertaça perante o rival, somou novo triunfo, pelos parciais de 22-25, 25-22, 25-27, 25-23 e 15-10, impondo, desta forma, o primeiro desaire ao Sporting no campeonato.



As 'águias' passam a liderar a fase regular, de forma isolada, com 11 pontos, somando quatro vitórias no mesmo número de jogos, enquanto o conjunto de Alvalade passa a ter 10.



O Sporting entrou no jogo em vantagem (3-0), mas, ao longo do primeiro 'set', foram várias as situações de igualdade, tendo os 'leões' recuperado a vantagem de dois pontos (21-19), fechando o pacial com 25-22.



No segundo 'set', o equilíbrio voltou a ser nota dominante, mesmo quando o Sporting conseguiu uma margem de dois pontos (10-8). Os campeões nacionais chegaram mesmo a ter quatro pontos à maior (19-15), contudo, a partir desse momento, os 'encarnados' deram início à recuperação e a reviravolta chegou na sequência de um erro do sportinguista Dennis (22-23). O Benfica não desperdiçou a primeira vantagem alcançada até então e concluiu o parcial na frente (25-22).



Empolgado, o Benfica conseguiu, no terceiro 'set', a maior vantagem de qualquer uma das equipas até então no jogo (10-3). Hugo Silva ia recorrendo à experiência de Miguel Maia (47 anos) nas fases de maior 'aperto' e a equipa 'leonina' estabilizou e conseguiu mesmo colocar-se na frente (23-22).



A indecisão no marcador prolongou-se a cada ataque, até que o Sporting fechou o 'set' a seu favor (27-25) e voltou para a frente do jogo (2-1).



Tal como tinha sucedido no terceiro 'set', as 'águias' entraram de rompante no quarto e chegaram aos 10 pontos de vantagem (16-6). No entanto, também à semelhança do parcial anterior, os 'leões' mostraram uma enorme força mental e conseguiram encostar no marcador.



Era inevitável pensar-se em nova reviravolta favorável aos 'leões', só que, desta feita, o Benfica manteve a compostura e segurou o triunfo (25-23), obrigando ao quinto e derradeiro 'set'.



No desempate, Zelão 'abriu o livro' nos ataques à rede e foi crucial para deixar o conjunto da Luz em posição muito favorável para vencer o parcial e o jogo, o que viria mesmo a suceder, apesar da réplica dos campeões nacionais (15-10).