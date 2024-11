Após um hiato de 34 anos sem disputar as provas internacionais, a equipa feminina do emblema da Luz, comandada por Rui Moreira, não poderia ter desejado um melhor regresso, com o resultado revelar-se esclarecedor, ao vener com parciais de 25-17, 25-11, 21-25 e 25-19.



O encontro da segunda mão dos 16 avos de final está agendado para o dia 14 de novembro, no pavilhão n.º2 do Estádio da Luz, em Lisboa.