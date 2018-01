Benfica vence em Bucareste para a Challenge Cup de voleibol

Lusa 18 Jan, 2018, 18:57 | Outras Modalidades

A segunda e decisiva mão joga-se a 31 de janeiro, pelas 20:30, com os pupilos de José Jardim a receber a equipa romena no pavilhão da Luz.

O Steaua começou mais forte, com 25-21 no primeiro parcial, após o que as `águias` viraram o marcador, com 25-16 e 25-17 a seu favor.

No quarto set, a formação romena reequilibrou o embate, com 25-20, após o que no set final foi o clube português de novo o melhor, com 15-11.

Caso o Benfica, que na ronda anterior afastou o UVC Holding Graz (Áustria), confirme o favoritismo, vai jogar nos quartos de final contra o apurado da eliminatória entre Brunge Ravena e o Volejbal Brno, que pende para os italianos, após vitória por 3-0 na primeira mão.