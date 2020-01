Benfica vence facilmente o Sporting, por 3-0, no nacional de voleibol

Com este resultado, o Benfica mantém-se invicto, somando agora 50 pontos, mais quatro do que o Sporting segundo classificado e que somou a segunda derrota da temporada, as duas impostas pelos campeões nacionais.



Num encontro nem sempre bem jogado, com demasiados erros a serem cometidos pelas duas equipas, o Benfica entrou melhor, sobretudo graças à eficácia no serviço e rapidamente se colocou à frente no marcador. O Sporting, que apresentou graves falhas na receção, começou por viver das ações do veterano Miguel Maia, acabando por perder 25-19.



O treinador Gersinho procurou limar os erros nos três minutos de pausa antes do arranque do segundo "set", mas, apesar de o Sporting ter melhorado no bloco, continuou a somar falhas na receção, apenas sobrevivendo à conta da queda dos encarnados no serviço.



Apesar disso, os comandados de Marcel Matz tomaram conta das ocorrências e manietaram os "leões", dando a ideia clara de que este encontro dificilmente ultrapassaria os três parciais, tal era o desacerto da formação de Alvalade, não sendo de espantar o 25-14, no final do segundo "set".



No derradeiro parcial, a formação de Alvalade mais parecia querer cumprir calendário que querer, pelo menos, ganhar um ponto. Com o jogo controlado, o Benfica, que até chegou a estar a ganhar por 14-6, tirou o pé do acelerador, contudo o triunfo não fugiria à turma da Luz (25-21).