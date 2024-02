Benfica vence FC Porto e aproxima-se da frente

O encontro era mais decisivo para o Benfica, que entrou na ronda no terceiro lugar, do que para o FC Porto, líder da tabela classificativa, que, apesar desta derrota, se mantém no topo com um ponto de vantagem para o rival.



Talvez por isso, e sem surpresa, os bicampeões nacionais entraram melhor na partida e foram superiores durante toda a primeira parte, tendo, no período inicial, garantido desde cedo uma vantagem de 10 pontos (13-3), com dois lançamentos triplos de José Silva a contribuírem para o pecúlio dos ‘encarnados’.



O FC Porto, que tinha garantido o apuramento para os quartos de final da Taça Europa a meio da semana, sentiu grandes dificuldades para superar a organização defensiva contrária e demorou a reagir.



Apesar disso, um lançamento triplo de Tanner Omlid – foi o MVP da partida com 20 pontos, oito ressaltos, quatro desarmes e duas assistências – em cima da 'buzina' amenizou a desvantagem portista (18-13) no final do primeiro período.



O Benfica voltou a 'cavar' uma grande distância graças a um parcial de 13-0 (28-16), aproveitando os erros portistas em termos ofensivos.



Do lado 'encarnado', José Silva (23 pontos) foi um dos que mais fez por capitalizar os lançamentos exteriores, contribuindo claramente para a vantagem do Benfica (45-27), a maior da partida, a um minuto do intervalo.



Mesmo assim, o FC Porto ainda conseguiu reduzir para 45-31, através dos pontos de Tanner Omlid e Phillip Fayne.



Durante o intervalo, o Benfica homenageou ex-capitão de equipa Tomás Barroso, pelos 25 títulos nacionais e 431 jogos disputados com a camisola ‘encarnada’, depois do base ter terminado a carreira no final da época passada.



Na segunda parte, o FC Porto melhorou significativamente, graças às variações do seu jogo ofensivo, marcando 23 pontos no terceiro parcial contra apenas 12 dos ‘encarnados’, que oscilaram claramente no plano ofensivo, tendo o FC Porto encurtado a diferença para apenas um ponto 53-52, graças ao contributo de Phillip Fayne (18 pontos).



No entanto, a formação de Norberto Alves viria a conseguir manter-se na frente da partida no final do terceiro período (57-54).



A abrir o último período parada e resposta de lançamentos triplos, com Omlid empatar a partida (59-59) e José Silva a manter o acerto das 'águias' da linha de três pontos e o Benfica na frente do marcador (62-59).



Depois, nova igualdade a 72 pontos a cerca de quatro minutos do final ainda colocou o Benfica em sentido.



No entanto, os adeptos ‘encarnados’ continuaram a puxar pela equipa e o base Toney Douglas (21 pontos) entrou em ação para ajudar o Benfica a 'selar' o triunfo, com 10 pontos averbados nos últimos minutos.



Jogo no Pavilhão Fidelidade, em Lisboa.



Benfica – FC Porto, 84-78.



Ao intervalo: 45-31.



Sob a arbitragem de Luís Lopes, Sérgio Silva e Tiago Mota, as equipas alinharam e marcaram:



- Benfica (84): Aaron Brossard (12), José Silva (23), Makram Romdhane (5), Toney Douglas (21) e Terrel Carter (9). Jogaram ainda, José Barbosa, Thomas Drechsel (7), Betinho Gomes (5) e Daniel Relvão (2).



Treinador: Norberto Alves



- FC Porto (78): Cleveland Melvin (7), Miguel Queiroz (6), Anthony Barber (12), Tanner Omlid (20) e Charlon Kloof (15). Jogaram ainda, Miguel Cardoso, Nuno Sá e Phillip Fayne (18).



Treinador: Fernando Sá.



Marcha do marcador: 18-13 (10 minutos), 45-31 (intervalo), 57-54 (30) e 84-78 (resultado final).



Assistência: 1.657 espetadores.