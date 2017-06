Benfica vence FC Porto e conquista título nacional de basquetebol

Lusa 09 Jun, 2017, 20:51 / atualizado em 09 Jun, 2017, 21:52 | Outras Modalidades

Os `encarnados`, que ao intervalo já venciam por 34-23, trouxeram a decisão do campeonato para a Luz, depois de triunfarem nos dois primeiros jogos da final, disputados no Porto, e, na primeira oportunidade que tiveram, decidiram o campeonato a seu favor.

Este foi o 27.º título nacional conquistado pelo Benfica, que é secundado pelo FC Porto, que era detentor do título, com 12, enquanto o Sporting é a terceira formação com mais cetros, com oito.