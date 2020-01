Benfica vence FC Porto e mantém liderança da Liga de basquetebol

O Benfica bateu sábado o FC Porto por 80-69, continuando no topo da Liga Portuguesa de Basquetebol (LPB), apesar da igualdade pontual com o Sporting, depois de obter a sua 13.ª vitória consecutiva para o campeonato.



A jogar em casa, as 'águias' entraram melhor nesta partida referente à 17.ª jornada, e chegaram a ter uma vantagem de 11 pontos sobre o adversário durante a fase inicial do encontro.



Porém, aos poucos, o FC Porto conseguiu equilibrar a partida e aproximar-se no marcador, com o primeiro período a fechar com os 'encarnados' a vencerem por seis pontos (21-15).



No arranque do segundo período, os 'dragões' anularam a desvantagem e conseguiram mesmo chegar ao intervalo a vencer por um ponto (34-35), mas a formação 'alfacinha' recompôs-se e voltou a tomar conta das operações no terceiro quarto do jogo, fechando a ganhar por quatro pontos (57-53).



Depois de trinta minutos muito equilibrados, durante os quais as defesas estiveram quase sempre melhor do que os ataques, no último e decisivo período, o Benfica finalmente conseguiu dominar o adversário, fechando a partida com uma vantagem relativamente folgada de 11 pontos (80-69).



Com a vitória, o Benfica retomou a liderança da LPB, com 33 pontos em 17 jogos, os mesmos que o Sporting, que hoje também venceu o seu encontro frente ao Maia (97-85).



De resto, a equipa orientada por Carlos Lisboa manteve a invencibilidade no Pavilhão Fidelidade, e ainda só perdeu uma vez neste campeonato, há três meses, precisamente no jogo fora de portas contra o FC Porto, rival com quem jogou também há apenas uma semana na meia-final da Taça Hugo dos Santos, em Sines, e que foi vencida pelas 'águias', após dois prolongamentos (119-111).



Mesmo condicionados pelas lesões que afetam alguns dos jogadores mais influentes do plantel, os 'encarnados', que não contaram com Betinho Gomes, Eric Coleman e Micah Down, aproveitaram a confiança trazida da Bélgica, onde a meio da semana arrancaram um triunfo contra o Spirou Charleroi, na Taça da Europa, para se manterem no topo da LPB, em vantagem no confronto direto com o Sporting.



Já o FC Porto, que hoje apresentou o mesmo cinco inicial do embate entre ambas equipas na semana passada (para a Taça Hugo dos Santos), mantém o terceiro lugar no campeonato, com 31 pontos em 17 partidas, vendo o Vitória de Guimarães (28 pontos) aproximar-se, após terem ganho na deslocação à Madeira para o confronto com o CAB (94-82).



Jogo no Pavilhão Fidelidade, em Lisboa.



Benfica-FC Porto, 80-69.



Ao intervalo: 34-35.



Sob a arbitragem de Fernando Rocha, Sérgio Silva e Pedro Rodrigues, as equipas alinharam e marcaram:



- Benfica: Anthony Hilliard (23), Anthony Ireland (6), José Silva (3), Gary Ghee (17) e Arnette Hallman (11). Jogaram ainda Fábio Lima (3), Rafael Lisboa (2), Gonçalo Delgado (2), Toure Murry (3) e Damian Hollis (10).



Treinador: Carlos Lisboa.



- FC Porto: Bradley Tinsley (11), Francisco Amarante, Kayel Locke (19), Preston Purifoy (5) e Sasa Borovnjak (11). Jogaram ainda Vladyslav Voylso, Pedro Pinto, Miguel Queiroz , João Soares (3), Keven Gomes (4) e William Sheehey (16).



Treinador: Moncho López.



Marcha do marcador: 14-05 (05 minutos), 21-15 (primeiro período), 24-24 (15 minutos), 34-35 (intervalo), 44-42 (25 minutos), 57-53 (terceiro período), 67-59 (35 minutos), 80-69 (resultado final).



Assistência: 1.047 espetadores