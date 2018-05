Benfica vence FC Porto por 77-75 e iguala eliminatória

Lusa Comentários 27 Mai, 2018, 20:29 / atualizado em 27 Mai, 2018, 20:29 | Outras Modalidades

Depois do desaire em casa (79-90) no primeiro embate das meias-finais, em embate realizado na sexta-feira, o Benfica arrepiou caminho e conseguiu bater o rival, que lhe voltou a provocar muitos problemas.



O FC Porto impôs uma grande intensidade defensiva na fase inicial do 'clássico', tapando as linhas de passe e pressionando bem os portadores da bola.



A vantagem portista de 11 pontos (23-12) verificada nos primeiros 10 minutos justificava-se plenamente. Os 'dragões' apresentaram-se mais serenos e organizados, gerindo melhor as posses de bola.



Por seu lado, as 'águias' desorientaram-se no banco, com o treinador benfiquista, José Ricardo Rodrigues, a ser contemplado com uma falta técnica aos 14 minutos e com o resultado claramente favorável aos portistas (17-29).



Os jogadores 'encarnados' tentaram, então, resolver as situações ofensivas de forma muito individualista, com o base norte-americano Damier Pitts a assumir as 'despesas' do jogo atacante benfiquista.



Foi com naturalidade que o FC Porto atingiu o intervalo com cinco pontos de vantagem (38-33), com o extremo norte-americano Will Sheehey a ser o principal 'agitador' dos 'dragões', com 13 pontos e seis ressaltos.



As 'águias' concretizaram a recuperação no início da segunda parte, através de uma penetração de José Silva, aos 24 minutos, o qual colocou o resultado em 42-40.



À entrada para o quarto e último período, o duelo estava igualado, a 55 pontos, mas dois 'triplos' seguidos de José Silva e Damier Pitts recolocaram o Benfica na frente do marcador (64-61).



Com o base Pitts a 'mexer os cordelinhos', o Benfica manteve a liderança do marcador nos últimos instantes, apesar de dois triplos seguidos anotados pelos 'dragões', mais precisamente por Pedro Pinto e Ferran Ventura.



Os últimos segundos foram extremamente emocionantes, com Carlos Morais a falhar um de dois lances livres e a colocar o Benfica a vencer por 77-75.



Ainda com uma falta para dar sem colocar o adversário na linha de lance livre, o Benfica optou por fazê-la, mas ainda deixou pouco mais de um segundo para jogar: o FC Porto conseguiu colocar a bola em Will Sheeney, que falhou o 'triplo' que daria o segundo triunfo na eliminatória aos 'dragões'.



O base 'encarnado' Damier Pitts acabou por ser o MVP (Jogador Maia Valioso) do embate, ao acumular 14 pontos, sete assistências e dois ressaltos. Pelos 'dragões', imperou Will Sheehey, com 17 pontos, sete ressaltos e seis assistências.



O terceiro das meias-finais do 'play-off' realiza-se a 01 de junho, pelas 20:30, no Dragão Caixa, no Porto.







Jogo no Pavilhão Fidelidade, em Lisboa



Benfica - FC Porto: 77-75.



Ao intervalo: 33-38.







Sob arbitragem de Fernando Rocha, Luís Lopes e José Abreu, as equipas alinharam e marcaram:



- Benfica: Damier Pitts (14), Tomás Barroso (3), João Soares (9), Miroslav Todic (11) e Raven Barber (8). Jogaram ainda Nuno Oliveira (2), Carlos Morais (10), José Silva (12), Carlos Andrade (6) e Cláudio Fonseca (2).



Treinador: José Ricardo Rodrigues.



- FC Porto: Pedro Bastos (3), Marcus Gilbert, Will Sheehey (17), Will Hanley (8) e Sasa Borovnjak (9). Jogaram ainda André Bessa, Pedro Pinto (14), Miguel Queiroz (8), Miguel Miranda (2), António Monteiro (5), Ferran Ventura (9) e Vladyslav Voytso.



Treinador: Moncho López.







Marcha do marcador: 12-23 (primeiro período), 33-38 (intervalo), 55-55 (terceiro período) e 77-75 (resultado final).



Assistência: Cerca de 1.700 espetadores.