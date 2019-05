Benfica vence Fundão e encontra Sporting na final do Nacional de futsal

Lusa Comentários 26 Mai, 2019, 23:48 | Outras Modalidades

Os 'encarnados', finalistas do campeonato na época passada, venceram o primeiro encontro fora, por 7-1, mas foram batidos na Luz na segunda partida, por 5-3, e só hoje fizeram valer o fator casa, em Lisboa.



André Coelho, com golos aos 01, 07 e 19, foi o maior impulsionador do triunfo dos 'encarnados', que marcaram ainda por Fernandinho (05), Fits (29), Robinho (30) e Chaguinha (38). O Fundão ripostou com um 'hat-trick' de Pauleta, com tentos aos 05, 21 e 38 minutos.



Horas antes, o Sporting, tricampeão em título, resolveu a eliminatória em casa, com uma goleada de 7-0 ao Modicus, no terceiro jogo.



O rival tinha vencido em casa o primeiro encontro por 5-4, após prolongamento, cedendo depois à supremacia do ‘leão’ no Pavilhão João Rocha, com 4-1 e derrota de hoje.



Em busca do seu 16.º título nacional, quarto consecutivo, os atuais campeões europeus vão ser desafiados pelo Benfica, que procura o oitavo cetro e está de 'jejum' desde 2015.





A final, disputada à melhor de cinco, arranca com dois jogos no Pavilhão da Luz, nos dias 01 e 05 de junho. O terceiro encontro, no dia 08, e uma eventual quarta partida, a 12, realizam-se no Pavilhão João Rocha, cabendo ao Benfica, primeiro classificado da fase regular, receber o quinto confronto, dia 15, se necessário.







