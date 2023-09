Benfica vence Imortal e conquista 15.ª Supertaça de basquetebol

O conjunto `encarnado`, bicampeão nacional e vencedor da Taça de Portugal, chegou ao intervalo já em vantagem (52-36) e assegurou assim o primeiro troféu da temporada de basquetebol.

O Benfica lidera destacado o palmarés da Supertaça, agora com 15 título, sendo seguido pela Ovarense com oito, e FC Porto, com sete.