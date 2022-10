Benfica vence Mudhar na estreia no Mundial de clubes de andebol

O ‘batismo’ da primeira equipa portuguesa a participar no Mundial de clubes saldou-se por um triunfo robusto por 12 golos (39-27), numa partida tranquila para o Benfica, detentor da Liga Europeia, que ao intervalo vencia já por 14-10.



A formação ‘encarnada’, com o guarda-redes espanhol Sergey Hernández, considerado o jogador mais valioso do encontro (MVP), em destaque na baliza, liderou o jogo praticamente desde o início e nunca esteve em desvantagem no marcador.



O Mudhar conseguiu manter-se na luta pelo resultado até perto do intervalo, com igualdades a 08-08 e 10-10, a explorar um período de fraco rendimento das ‘águias’, mas um parcial de 4-0 permitiu ao Benfica atingir o intervalo a vencer por 14-10.



Um início de segunda parte demolidor, com uma eficácia de cinco golos marcados e apenas um sofrido em cinco minutos, possibilitou ao Benfica disparar para uma vantagem de oito golos, aos 19-11, que controlou, geriu e aumentou até ao fim.



Novo parcial de 4-0 elevou a vantagem para 11 golos aos 23-12, permitindo ao treinador espanhol Chema Rodríguez gerir o plantel para o jogo de quinta-feira com os egípcios do Al Ahly, que irá decidir a passagem às meias-finais do Super Globo.



O Benfica, que chegou a ter uma vantagem de 13 golos, aos 37-24, fechou o jogo aos 39-27, com uma segunda parte irrepreensível no que diz respeito à sua eficácia ofensiva e defensiva.



O ponta alemão Ole Rahmel, com oito golos, foi o jogador em destaque na concretização na equipa ‘encarnada’, seguido pelo lateral romeno Demis Grigoras, com cinco, enquanto no Mudhar esse papel pertenceu a Mohab Khallaf, com seis.



Jogo realizado no Dammam Sports Hall.



Mudhar, Ara – Benfica, Por, 27-39.



Ao intervalo: 10-14.



Sob a arbitragem de Lenci Sebastian (Argentina) e Gubica Matija (Croácia), as equipas alinharam e marcaram:



- Mudhar (27): Mohammed Hussain (g.r.), Hassan Aljanabi (1), Ahmed Alabdulali (4), Abdullah Alhulali, Acácio Filho (4), Saifeddine Hmida (1) e Mohammed Alabas (2). Jogaram ainda: Amine Bannour (1), Mohab Khallaf (6), Abdullah Alsalam (1), Stefan Atanasovski (4), Haider Alkhadrawi (2), Abbas Assaffar (1), Hassan Alturaik (g.r.) e Ali Alsaffar (g.r.).



Treinador: Zoran Kastratovic.



- Benfica (39): Sergey Hernández (g.r.), Adam Juhasz (3), Jonas Kallman (4), Ole Rahmel (8), Leandro Semedo, Demis Grigoras (5) e Petar Djordjic (1). Jogaram ainda: Belone Moreira (1), Paulo Moreno (1), Carlos Martins (3), Alexis Borges (4), Ander Izquierdo (4), Arnaut Bingo (1), Tadej Kljun (1), Luciano Silva (3) e Gustavo Capdeville (g.r.).



Treinador: Chema Rodríguez.



Assistência: cerca de 1.200 espetadores.