Benfica vence na primeira mão dos `quartos` da Taça Europeia feminina de andebol

No pavilhão n.º2 da Luz, a equipa ‘encarnada’ vencia por 19-17 ao intervalo, mantendo a superioridade nos segundos 30 minutos, com Alexandra Shunu a ter um papel crucial no triunfo, face aos nove remates certeiros.



Na equipa da casa, destaque ainda para os seis tentos de Viktoriya Borschenko e os quatro de Maria Unjanque, Constança Sequeira, Maria Eduarda Santos e Mihaela Minciuna, enquanto a brasileira Elaine Barbosa liderou as turcas, com seis.



O encontro da segunda mão está agendado para 17 de março, a partir das 14:00 (horas em Lisboa), na Turquia.



Caso consiga superar a eliminatória dos ‘quartos’, o Benfica defrontará nas meias-finais o vencedor do embate entre as eslovacas do MSK Iuventa Michalovce e as neerlandesas do Cabooter Handball Venlo.



As meias-finais da competição estão previstas para 20 e 21 (primeira mão) e 27 e 28 de abril (segunda).



Para chegar a esta fase, o Benfica eliminou as austríacas do SC Ferlach (segunda ronda), o HC Neistin, das Ilhas Feroé (16 avos de final), e as gregas do Pylaias Salónica (oitavos de final), fase em que o Madeira SAD foi eliminado pelo Elche.