Benfica vence Noia com dois golos de Adroher e lidera na Liga Europeia

Lusa Comentários 01 Dez, 2018, 21:27 | Outras Modalidades

O jogo começou em bom ritmo, embora com poucas oportunidades de perigo, mas com o decorrer do tempo foi o Noia a surgir com mais perigo junto da baliza defendida pelo guarda-redes Pedro Henriques.



Marc Grau, após um ataque rápido, colocou o Noia em vantagem aos 13 minutos, mas o Benfica deu a volta com dois golos do espanhol Jordi Adroher, aos 14 e 36.



Para a história do jogo ficou ainda o remate de Sergi Llorca ao ferro da baliza de Pedro Mendes e a queda de Nicolia na área do Noia, que, inicialmente, a equipa de arbitragem puniu com uma grande penalidade, mas depois recuou na decisão.