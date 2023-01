Benfica vence Nun`Álvares e conquista Taça da Liga feminina de futsal

As `encarnadas` chegaram ao intervalo com um vantagem de dois golos, apontados por Janice (seis minutos) e Raquel Santos (11). Na segunda parte, o Nun`Álvares reduziu por Carla Vanessa (28), mas o Benfica respondeu com tentos de Fifó (29 e 35).

Com este triunfo, o Benfica conquistou a Taça da Liga feminina de futsal pela segunda vez, depois do triunfo na primeira edição da prova em 2020/21, enquanto o Nun`Álvares, que na época passada tinha vencido as `encarnadas` na final, continua com um cetro.