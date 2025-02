Benfica vence polémico Nacional em pista curta em masculinos, Sporting em femininos

No fecho dos campeonatos, e depois de já no sábado o dia ter ficado marcado por um protesto, no caso do Sporting contra a desclassificação de Omar Elkhatib nos 400 metros, hoje a polémica ‘instalou-se’ nos 800 metros masculinos.



Isaac Nader venceu a corrida para o Benfica, com 1.47,85 minutos, melhor marca nacional do ano, mas esta distância ficou marcada por um contacto físico, na última volta, com o argelino Mohamed Ali Gouaned, do Sporting, o que motivou um protesto dos ‘leões’, desta vez sem provimento, relegando os ‘verde e brancos’ para o segundo lugar, com 88 pontos, a quatro das ‘águias’, campeão pela 13.ª vez em masculinos.



Gerson Baldé (Benfica) conseguiu 2,12 metros no salto em altura, à frente do ‘triplista’ Tiago Luís Pereira, que viria a dar a vitória ao Sporting na ‘sua’ disciplina, com 16,44 metros, à frente de Roger Iribarne, que se tinha imposto nos 60 metros barreiras.



Aí, a melhor marca nacional do ano, os 7,78 do segundo classificado Abdel Larrinaga, não chegaram para o sportinguista bater o benfiquista, que correu em 7,69.



Miguel Moreira venceu nos 3.000 metros, com 7.51,84, o Benfica venceu a estafeta 4x400 metros e Andrei Toader, também ‘encarnado’, relegou para segundo o ‘verde e branco’ Tsanko Arnaudov, no peso.



No lado inverso da tabela, desceram o Maia AC e o Água de Pena.



Após a segunda e última jornada dos Nacionais, em Pombal, distrito de Leiria, as ‘leoas’ voltaram a vencer, pela 30.ª vez, após a ‘dobradinha’ do Benfica em 2024, com 87 pontos, num dia em que Patrícia Silva bateu o recorde nacional dos 800 metros em pista curta (2.00,79 minutos), que durava há quase 30 anos.



O Benfica ficou a três pontos do primeiro posto entre o setor feminino, que teve no Jardim da Serra o terceiro classificado, com 60,5 pontos.



Salomé Afonso (Benfica) impôs-se nos 3.000 metros, com 9.24,33 minutos de marca, enquanto Mariana Bento (Jardim da Serra) venceu nos 60 metros barreiras, com 8,38 segundos.



Lucinda Gomes, do Estreito, surpreendeu no triplo salto, ao conseguir um ensaio de 12,93 metros e bater Evelise Veiga (Sporting), que conseguiu 12,90, e Tatiana Pereira (Benfica), com 12,84, novo recorde pessoal.



A brasileira Nicole Barbosa deu o triunfo à JOMA no salto com vara e o Sporting triunfou na estafeta 4x400 metros, recuperando o domínio num setor feminino que, de resto, viu confirmadas as descidas de divisão do Juventude Vidigalense e do Grecas.



O resultado trouxe o Sporting de volta ao topo entre femininos, depois de, em 2024, a ‘dobradinha’ do Benfica ter posto fim a 13 anos seguidos de conquistas do emblema de Alvalade.



Na II Divisão, o Sporting de Braga conquistou o título feminino, com 84 pontos, mais sete do que a Fundação Salesianos, subindo ambos os emblemas ao principal escalão.



Em masculinos, o CA Marinha Grande impôs-se por um único ponto, somando 76 contra os 75 do Eirense, que se junta aos marinhenses na subida de divisão.



Classificações após segunda e última jornada:



- I Divisão (masculinos):



1. Benfica, 92 pontos



2. Sporting, 88



3. ACD Jardim da Serra, 63





- I Divisão (femininos):



1. Sporting, 87 pontos.



2. Benfica, 84.



3. ACD Jardim da Serra, 60,5.





- Masculinos:



Triplo salto: Tiago Pereira (Sporting), 16,44 metros.



800 metros: Isaac Nader (Benfica), 1.47,85 minutos.



Salto em altura: Gerson Baldé (Benfica), 2,12 metros.



3.000 metros: Miguel Moreira (Benfica), 7.51,84 minutos.



60 metros barreiras: Roger Iribarne (Benfica), 7,69 segundos.



Lançamento do peso: Andrei Toader (Benfica), 20,67 metros.



Estafeta 4x400 metros: Ericsson Tavares, Mikael Jesus, Thomas Marques e André Franco (Benfica), 3.13,98 minutos.



- Femininos:



Triplo salto: Lucinda Gomes (Estreito), 12,93 metros.



800 metros: Patrícia Silva (Sporting), 2.00,79 minutos.



Salto com vara: Nicole Barbosa (JOMA), 4.00 metros.



3.000 metros: Salomé Afonso (Benfica), 9.24,33 minutos.



60 metros barreiras: Mariana Bento (Jardim da Serra), 8,38 segundos.



Estafeta 4x400 metros: Juliana Guerreiro, Inês Alves, Petja Klojcnik e Carina Vanessa (Sporting), 3.43,73 minutos.



- II Divisão (masculinos):



1. CA Marinha Grande, 76.



2. Estreito, 75.



3. Grecas, 66.





- II Divisão (femininos):



1. Sporting de Braga, 84 pontos.



2. Fundação Salesianos, 77.



3. Eirense, 71.