Benfica vence PVSK-Veolia e segue em frente na Taça Europa de basquetebol

O Benfica apurou-se terça-feira para a próxima fase da Taça Europa de basquetebol, ao receber e vencer no Pavilhão da Luz os húngaros do PVSK-Veolia por 85-66, em jogo da quinta jornada do grupo A.