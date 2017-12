Benfica vence rival Sporting em `clássico` empolgante para a Taça de Portugal

Lusa 08 Dez, 2017, 21:59 / atualizado em 08 Dez, 2017, 22:01 | Outras Modalidades

As 'águias' continuam assim na luta pela reconquista da Taça de Portugal, um troféu que já arrebataram por 16 vezes e que na última época foi parar à vitrina do Sporting de Espinho.



O Sporting entrou melhor no jogo, com o cubano Angel Dennis, o jovem internacional luso Lourenço Martins e o brasileiro Robson Augusto a imperarem nos lances junto à rede.



Grande reação do Benfica no segundo 'set', com um parcial de 7-2 que obrigou o técnico 'leonino' Hugo Silva a gastar logo um 'time out'. Uma opção que surtiu efeito imediato, com os 'leões' a responderem com um parcial de 5-0.



Mas as 'águias' voaram mais alto neste parcial e acabaram por vencer por 25-19 e depois de terem somado seis pontos seguidos.



Tudo em aberto para o terceiro 'set'. Após supremacia inicial sportinguista, os 'encarnados' deram a volta ao jogo com uma série pontual de 6-0, facto que levou o treinador Hugo Silva a requisitar um desconto de tempo.



Mas este parcial estava inclinado para o Benfica, que acabou por triunfar por 25-23 e assumir o comando do dérbi, numa fase em que o central Marc Honoré foi fulcral na recuperação 'encarnada'.



O quarto e último 'set' foi o mais discutido e equilibrado, tendo durado cerca de 35 minutos e terminado com um parcial de 34-32. O Benfica teve três pontos de vantagem (23-20) na parte final deste parcial, mas os 'leões' conseguiram adiar a decsião.



Marc Honoré acabou por 'fechar' o duelo com uma magnífico bloco junto à rede, dando o triunfo aos voleibolistas 'encarnados', após cerca de hora e meia de jogo.







Jogo realizado no Pavilhão nº 2 da Luz, em Lisboa.



Benfica - Sporting: 3-1.



Parciais: 21-25, 25-19, 25-23 e 34-32.







- Benfica: Raphael Vinhedo, André Lopes, Miroslav Gradinarov, Marc Honoré, Flávio Soares, Ivo Casas (líbero), Milija Mrdak, Frederic Winters, Hugo Gaspar e Tiago Violas



Treinador: José Jardim.



- Sporting: Robson Augusto, Fabrício Silva, Miguel Maia, Angel Dennis, Lourenço Martins, Luke Smith, Hugo Ribeiro (líbero), José Monteiro, João Fidalgo (líbero), João Simões, Ivan Sanchez e Valdir Sequeira.



Treinador: Hugo Silva.







Árbitros: Pedro Pinto e Raquel Portela.



Assistência: cerca de 1.900 espetadores.