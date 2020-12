Benfica vence Santa Luzia rumo à final da Taça de Portugal feminina de futsal

No primeiro dia da 'final four', disputada sem público no Centro de Congressos e Desportos de Matosinhos, Janice Silva (10 minutos), Maria Pereira (11) e Sara Ferreira (36) marcaram para as 'águias', enquanto Carla Vanessa (31) fez o tento minhoto.



O Benfica vai defrontar o vencedor do jogo entre Desportivo de Chaves e Arneiros, que entram em campo a partir das 16:30, na final, aprazada para domingo, às 14:00, na qual procurará o sexto troféu e o quinto consecutivo em sete edições da Taça de Portugal.



A versão 2019/20 da 'prova rainha' decorreu até aos quartos de final nas vertentes masculina e feminina, mas foi interrompida em meados de março e adiada, devido à pandemia de covid-19, que veio antecipar a conclusão da época no futsal nacional.



Beneficiando de melhores recursos técnicos, as campeãs nacionais instalaram-se desde cedo no meio-campo do conjunto minhoto e obrigaram a guarda-redes Sara Wallace a aplicar-se em remates de Inês Fernandes, Fifó e Janice nos cinco minutos iniciais.



O Santa Luzia sentia dificuldades para ultrapassar a pressão alta do Benfica, à exceção de um pontapé de Carla Vanessa, e apoiava-se nos reflexos inspirados de Sara Wallace, que se voltou a impor num livre de Fifó e viu o poste negar o desvio de Inês Fernandes.



A insistência lisboeta rendeu frutos aos 10 minutos, quando Maria Pereira trabalhou no flanco direito e assistiu o toque certeiro de Janice Silva, em evidência logo a seguir, ao combinar com Fifó para uma fácil finalização de Maria Pereira ao segundo poste.



A dupla contrariedade abalou a formação de Manuel Ventura, que procurou acelerar a circulação com bola, embora tenha falhado uma clara oportunidade antes do intervalo, com Cris a errar quase em cima da linha de golo o desvio ao livre de Carla Vanessa.



Guiado por novas defesas de Sara Wallace aos remates de Janice e Sara Ferreira, o Santa Luzia acentuou a disponibilidade ofensiva na segunda parte, tendo Ana Catarina negado lances de Carla Vanessa e Bruna Marques, que ainda fez estremecer o poste.



Nos últimos 10 minutos, o encontro entrou numa toada de parada e resposta e Sara Wallace voou para deter o pontapé vistoso de Fifó, contrariando a ineficácia de Ana Catarina ao 'tiro' de Carla Vanessa, após uma reposição lateral de Maria Rodrigues.



As pupilas de Pedro Henriques acusaram o golpe e quase concederam o empate, mas Ana Catarina encontrou o antídoto para superar os diversos duelos individuais perante Carla Vanessa e contou com o poste para inviabilizar as intenções de Maria Rodrigues.



A incerteza ficou diluída aos 36 minutos, quando Sara Ferreira captou a bola na área e ludibriou Sara Wallace, dando maior conforto ao Benfica para neutralizar a introdução de Maria Rodrigues como guarda-redes avançada do Santa Luzia nos segundos finais.







Jogo no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos, em Matosinhos.



Santa Luzia - Benfica, 1-3.



Ao intervalo: 0-2.







Marcadoras:



0-1, Janice Silva, 10 minutos.



0-2, Maria Pereira, 11.



1-2, Carla Vanessa, 31.



1-3, Sara Ferreira, 36.







Equipas:



- Santa Luzia: Sara Wallace, Maria Rodrigues, Carla Vanessa, Ana Sofia Ferreira e Cris. Jogaram ainda Elisabete Faria, Bruna Marques, Mariana Marques e Sarinha.



Treinador: Manuel Ventura.



- Benfica: Ana Catarina, Inês Fernandes, Janice Silva, Fifó e Sara Ferreira. Jogaram ainda Maria Pereira, Leninha e Raquel Santos.



Treinador: Pedro Henriques.







Árbitros: Filipe Almeida e Ricardo Fernandes.



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Fifó (24), Bruna Marques (31), Ana Sofia Ferreira (40) e Carla Silva (40).



Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.