Benfica vence Sastamala e adianta-se na segunda ronda da `Champions` de voleibol

Este resultado não espelha a igualdade dentro do campo, já que o Benfica teve de se aplicar, e muito, para superar o Sastamala, que, por exemplo, dominou praticamente o segundo parcial todo, tendo claudicado apenas na ponta final.



Com o mesmo seis base com que recebeu os estónios do Bigbank Tartu, na ronda anterior, o Benfica entrou mais forte no jogo, mas aos poucos os finlandeses foram equilibrando as forças, tendo quase chegado à igualdade (19-18 e 24-23). Contudo, os 'encarnados' acabariam por conquistar o primeiro parcial devido a um serviço demasiado longo do adversário.



Com grande melhoria, o Sastamala fez o Benfica suar ainda mais durante o segundo 'set', esteve praticamente sempre na frente do marcador e, embora o resultado fosse mais desnivelado que o do primeiro parcial, os finlandeses só não venceram porque quebraram na ponta final, onde os 'encarnados', depois do 21-20, arrancaram para o triunfo com o último ponto a ser ganho pelo serviço de Pablo Machado.



No derradeiro 'set', os campeões nacionais puxaram dos galões e lançaram-se rumo ao triunfo, aproveitando o facto de os finlandeses terem apenas utilizado sete jogadores. Esta fraca rotação denotou que, por um lado, no 'banco' não há soluções do lado do Sastamala, e, por outro, conduziu ao desgaste físico da equipa, prontamente aproveitado pelo Benfica que venceu por claros 25-18.



As duas equipas voltam agora a encontrar-se no dia 27 de outubro, na Finlândia, para o encontro da segunda mão.







Jogo realizado no Pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, em Lisboa.



Benfica - Sastamala, 3-0.



Parciais: 25-23 (27 minutos), 25-21 (26), 25-18 (23).







Sob a arbitragem de Jan Krticka (República Checa) e Andrea Puecher (Itália), as equipas alinharam:



- Benfica: André Lopes, Hugo Gaspar, Flávio Soares, Tiago Violas, André Aleixo e Ivo Casas (líbero). Jogaram ainda: Peter Wholfahrtstatter, Bernardo Westermann, Aaro Nikula, Pablo Machado,



Treinador: Marcel Matz.



- Satamala: Jiri Hanninen, Mikko Esko, Alberto Cavasin, Mikko Karjarinta, Antti Makinen, Risto Ruohola (líbero). Jogou ainda: Severi Savonsalmi.



Treinador: Janne Kangaskokko.







Assistência: cerca de 500 espetadores.