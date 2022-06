Benfica vence Sporting com reviravolta e leva meias do hóquei para a negra

O argentino Lucas Ordoñez apontou três dos golos do Benfica, aos dois, 39 e 40 minutos, com Carlos Nicolía, aos 31, e Diogo Rafael, aos 50, a apontarem os restantes, enquanto, no Sporting, marcaram Gonzalo Romero (06), João Souto (18) e Alessandro Verona (30).



O fator casa tem sido determinante durante a meia-final, com as vitórias a penderem para as equipas visitadas, sendo que o quinto e decisivo encontro será disputado este domingo, a partir das 18h30, no Pavilhão João Rocha, reduto da turma 'verde e branca'.



Em desvantagem na eliminatória, os 'encarnados' inauguraram o marcador na primeira aproximação à baliza contrária, aos dois minutos, através de Lucas Ordoñez, embora o Sporting tenha igualado o jogo com um 'disparo' de longe de Gonzalo Romero, aos seis.



Depois desse fulgor inicial, com grande eficácia junto das balizas, a partida acalmou um pouco, apesar de o ritmo estar sempre elevado, como é característico de um dérbi, com os 'leões' a darem a volta aos 18, por João Souto, após um outro golo, que foi anulado.



Diogo Rafael desperdiçou uma ocasião soberana para voltar a empatar o encontro, ao acertar no poste em boa posição para finalizar, valendo também Ângelo Girão à turma 'verde e branca', com um par de boas defesas a manterem a vantagem dos forasteiros.



Exemplo disso foi a defesa ao 'disparo' de Lucas Ordoñez, de livre direto, seis segundos após o reatamento, a castigar a 10.ª falta do Sporting, aproveitado da melhor maneira pelos 'leões', que, aos 30, apontaram o 3-1 em contra-ataque, por Alessandro Verona.



Contudo, o Benfica reagiu de forma determinada e foi através da bola parada que foi capaz de regressar à discussão do jogo. Após um primeiro lance desperdiçado, Carlos Nicolía voltou a cobrar um livre direto de imediato, aos 31, e, desta vez, optou pelo remate de primeira e rasteiro, batendo, por fim, Ângelo Girão e encurtando distâncias.



Na sequência desses livres diretos, Ferran Font e Matías Platero foram admoestados com o cartão azul, mas o primeiro regressaria pouco depois, para atirar aos ferros na cobrança da 10.ª falta do Benfica, catapultando a esperança nas hostes 'encarnadas'.



Lucas Ordoñez acabou por resgatar a igualdade à passagem do minuto 39, provocando a primeira grande 'explosão' no Pavilhão Fidelidade, e, logo a seguir, aos 40, através de grande penalidade, o argentino repetiu a tática de Carlos Nicolía e bateu Ângelo Girão com um remate rasteiro, operando nova reviravolta nesta quarta partida das 'meias'.



Na etapa final, Carlos Nicolía e Lucas Ordoñez voltaram a dispor de bolas paradas, que, desta vez, desperdiçaram, mas, com nove segundos por se jogar, e numa fase em que o Sporting já estava em desespero, Diogo Rafael recuperou a bola e atirou para a baliza deserta, sentenciando o triunfo do Benfica e atirando a decisão para a decisiva 'negra'.







Jogo realizado no Pavilhão Fidelidade, em Lisboa.



Benfica -- Sporting, 5-3.



Ao intervalo: 1-2.



Marcadores:



1-0, Lucas Ordoñez, 02 minutos.



1-1, Gonzalo Romero, 06.



1-2, João Souto, 18.



1-3, Alessandro Verona, 30.



2-3, Carlos Nicolía, 31.



3-3, Lucas Ordoñez, 39.



4-3, Lucas Ordoñez, 40 (grande penalidade).



5-3, Diogo Rafael, 50.







Sob a arbitragem de Ricardo Leão e Pedro Silva, as equipas alinharam:



- Benfica: Pedro Henriques, Diogo Rafael, Edu Lamas, Lucas Ordoñez e Gonçalo Pinto. Jogaram ainda Poka, Carlos Nicolía, Pol Manrubia e Pablo Álvarez.



Treinador: Nuno Resende.



- Sporting: Ângelo Girão, Matías Platero, Gonzalo Romero, Ferran Font e Toni Pérez. Jogaram ainda, Alessandro Verona, João Souto e Zé Diogo Macedo.



Treinador: Paulo Freitas.







Assistência: Cerca de 1.500 espetadores.