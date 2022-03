Benfica vence Sporting e passa à `final-four` da Taça de Portugal de hóquei

O argentino Lucas Ordóñez inaugurou o marcador, aos 11 minutos, tendo Carlos Nicolia, aos 12 e 22, ambos de grande penalidade, ampliado a contagem e Pablo Álvarez, aos 32, fez o 4-0. Ferrant Font, aos 45, fez o golo de honra do Sporting e simultaneamente 'selou' o resultado.



Com este resultado, o Benfica junta-se na 'final-four' ao FC Porto, que hoje venceu o Oeiras, por 7-3, e à Oliveirense, que levou a melhor sobre o Juventude de Viana (2-0).



A última derrota dos ‘encarnados’ remonta a 21 de outubro de 2021 frente ao FC Porto, no Dragão Arena, para a sétima jornada do campeonato. Desde então somou, com o jogo de hoje, 16 triunfos e um empate, com a Sanjoanense (5-5), para a 14.ª jornada, a 20 de janeiro.



Num início de jogo muito divido e onde o Benfica apareceu mais vezes junto da área do Sporting, as equipas forma medindo forças, apresentando sobretudo cautelas defensivas, porque, sendo um jogo a eliminar, um erro obrigaria a alterar o plano de jogo.



Com o presidente do Benfica, Rui Costa, a assistir ao encontro, Lucas Ordóñez, aos 11 minutos, inaugurou o marcador, na sequência de uma jogada de ataque rápido, na esquerda, e à entrada da área rematou colocado para o fundo da baliza a cargo de Ângelo Girão.



No minuto seguinte, Carlos Nicolia, de grande penalidade a castigar falta sobre Pablo Álvarez, ampliou a contagem (2-0).



Os comandados de Nuno Resende manietaram por completo os ‘leões’, que apesar das pausas técnicas, não melhoraram e tudo se complicou ainda mais, aos 22 minutos, quando Carlos Nicolia, novamente de grande penalidade, ‘bisou’ na partida, depois do Sporting ter visto Ferrant Font e Gonzalo Romero terem sido admoestados com um cartão azul.



Como seria de prever, o Sporting procurou marcar rapidamente, na segunda parte, para poder reentrar na discussão do resultado, mas esta maior velocidade imposta pelos ‘leões’ traduziu-se num maior descontrolo defensivo aproveitado por Pablo Alvarez, aos 32 minutos, com um remate no canto da área, do flanco esquerdo (4-0).



O Sporting beneficiou de uma grande penalidade, aos 33, mas Gonzalo Romero não teve a frieza necessária para bater o guarda-redes Pedro Henriques, que defendeu o remate.



Em dia de pouca inspiração, os ‘leões’ a sete minutos do final do jogo somaram a 10.ª falta, contudo Pedro Álvarez não conseguiu converter o livre direto.



Aos 45, Ferrant Font fez o golo de honra, depois de deixar para trás dois jogadores do Benfica.



Apesar do resultado ‘estar feito’ o jogo entrou num período de tensão entre os jogadores, com faltas mais duras, o que obrigou o árbitro João Duarte a motrar por cinco ocasiões o mostrou cartões azul. Edu Lamas e Diogo Rafael, para o Benfica, Alessandro Verona Matias Platero e Ferrant Font, para o Sporting foram ‘descansar’ um pouco para junto da mesa técnica.