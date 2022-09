Benfica vence Supertaça feminina de andebol pela terceira vez

Campeãs nacionais e vencedoras da Taça de Portugal, as 'encarnadas' conquistaram mais um troféu, numa partida em que ao intervalo vencia por apenas um golo (15-14).



Com a primeira Supertaça desde 1992/93, o Benfica igualou o Colégio de Gaia com três troféus, na segunda posição de um palmarés dominado pelo Madeira SAD, com 20 conquistas.