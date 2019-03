Benfica vence Taça de Portugal feminina de futsal pela quinta vez

Lusa Comentários 31 Mar, 2019, 16:26 / atualizado em 31 Mar, 2019, 16:47 | Outras Modalidades

À procura do quinto troféu em seis edições, o Benfica teve pela frente um adversário que tentou compensar com rapidez nas transições a menor compleição física das suas atletas, o que provocou um duelo muito equilibrado pese embora a falta de golos.



Com várias ocasiões para marcar, a Novasemente, ainda assim, viu por quatro vezes os postes da sua baliza substituírem-se à guarda-redes Sara Wallace a remates de Sara Ferreira (11 e 12 minutos) e de Raquel Santos (14 e 15).



Sem nunca baixar o ritmo das suas transições, a equipa de Espinho ficou perto do golo no minuto 18, após uma iniciativa de Júnior terminar com um passe para o desvio de Bianca, que chegou atrasada.



Na segunda parte, aos 24 minutos, a pivô Janice aproveitou a liberdade dada pela defesa adversária para rodar e na grande área abrir o marcador para o Benfica.



Dois minutos depois, Sofia Ferreira desperdiçou uma grande penalidade, atirando para defesa de Bety, e Lídia (31) chegou atrasada para a emenda após remate de Pisko, respondendo Janice, segundos depois, como nova bola ao poste.



Ana Catarina acabou por tornar-se a figura do jogo, defendendo um remate de Pisko numa fase de ‘cinco contra quatro’ do Novasemente, para, a 41 segundos do fim, e após nova defesa, fazer golo num remate da sua área.



Jogo no Pavilhão Multiusos de Gondomar.



Ao intervalo: 0-0.



Benfica – Novasemente, 2-0.



Marcadoras:



1-0, Janice, 24 minutos.



2-0, Ana Catarina, 39.



Equipas:



- Benfica: Ana Catarina, Inês Fernandes, Janice, Fifó e Sara Ferreira. Jogaram ainda Maria Pereira, Beatriz Sanheiro, Cátia Batista, Raquel Santos, Nina e Bety (gr).



Treinador: Bruno Fernandes.



- Novasemente: Sara Wallace, Bianca, Júnior, Lídia e Pisko. Jogaram ainda Angélica, Carol, Sofia Ferreira e Nancy.



Treinador: André Teixeira.



Árbitros: Carlos Dias e Alexandre Costa.



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Beatriz Sanheiro (26), Angélica (28) e Maria Pereira (29).



Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.