Benfica vence União Sportiva e conquista título nacional de basquetebol feminino

Vila Franca do Campo, Açores, 09 mai 2021 (Lusa) -- O Benfica sagrou-se hoje pela primeira vez campeão nacional de basquetebol feminino, ao vencer a União Sportiva por 76-73, no terceiro jogo da final do campeonato de 2020/21, disputado em Vila Franca do Campo, nos Açores.