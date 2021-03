Benfica volta a derrotar Sporting e `carimba` passagem à final no voleibol

No Pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, o Benfica entrou no encontro como se tivesse acabado de sair do segundo jogo, que venceu também por 3-0, na passada sexta-feira, e 'fulminou' o Sporting no primeiro 'set', vencendo por 25-15.



No segundo parcial, as 'águias' repetiram a dose, ao vencer por 25-17, e fecharam o encontro com novo triunfo no terceiro 'set', por 25-20, o único em que os leões conseguiram dar alguma réplica à equipa da Luz.



À entrada para o primeiro 'set', o Benfica mostrou cedo que não tinha perdido a eficácia do segundo jogo do 'play-off' e dominou por completo o jogo.



Com um grande nível de eficácia no ataque, mas também na receção, as 'águias' forçaram Gersinho a pedir dois descontos de tempo para corrigir posicionamentos, mas isso de nada valeu aos 'leões', que viram o rival vencer por 25-15.



No segundo 'set', embora menos fulgurante, o Benfica continuou por cima. Depois de uma primeira fase mais equilibrada, em que o Sporting se manteve a par da equipa de Marcel Matz, o Benfica começou a distanciar-se a meio e acabou por vencer uma vez mais com facilidade, por 25-17.



O terceiro parcial voltou a começar equilibrado, mas o Sporting não conseguiu descolar e o Benfica, com Pedro Lobo em destaque no serviço, voltou a fugir na liderança do marcador e deixou os 'leões' para trás, fechando em 25-20.



Com este triunfo, o Benfica assegura uma vaga na final do campeonato, no qual tetará revalidar frente à Fonte do Bastardo o título conquistado há duas épocas e depois de na última época não ter havido campeão, devido à interrupção das competições profissionais pela pandemia de covid-19.



Jogo realizado no pavilhão n.º2 do Estádio da Luz, em Lisboa.



Benfica - Sporting, 3-0.



Parciais: 25-15, 25-17 e 25-20.



Sob arbitragem de Ricardo Ferreira e Sandra Deveza, as equipas alinharam:



- Benfica: André Lopes, Theo Lopes, Tiago Violas, Pedro Lobo, Japa, Marc Honoré e Ivo Casas (líbero). Jogou ainda Rapha e Nuno Pinheiro.



Treinador: Marcel Matz.



- Sporting: Paulo Victor, Victor Hugo, Robinson, Renan Purificação, Bruno Alves, João Fidalgo (líbero) e Eder Levi. Jogaram ainda: Hélio Sanches, André Saliba e Hugo Vinhas.



Treinador: Gerson Amorim.



Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.