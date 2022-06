Benfica volta a vencer FC Porto e fica a um triunfo do título de basquetebol

Um triunfo que pode fazer com que se sagre campeão nacional no Dragão Caixa, se vencer um dos próximos dois jogos, que estão agendados para os dias 09 e 11 de junho, às 17:45 e 15:00, respetivamente.



A última vez que o Benfica conquistou o título nacional foi em 2016/17, precisamente disputando a final com o FC Porto. Na altura, venceu por 3-0, mas com os dois primeiros jogos disputados na ‘Cidade Invicta’.



Max Landis, do FC Porto, com 17 pontos, foi o jogador que mais pontuou, seguido de Aaron Broussard, do Benfica, com 12, num jogo diametralmente oposto ao anterior, em que o ponto não só foi ‘caro’, como o encontro foi pouco emotivo.



Só ganhou alguma cor nos últimos dois minutos, quando o FC Porto ficou a seis pontos do Benfica (53-47), que liderava o marcador. Depois, o apoio e o ruído no pavilhão da Luz fizeram a diferença e empurraram a equipa para a vitória.



Após a derrota por 79-58, ao FC Porto competia mostrar que o resultado no primeiro jogo tinha sido uma escorregadela na luta pelo título nacional, contudo, foram os ‘encarnados’ que entraram melhor no encontro. Aos seis minutos, não só venciam por 10-2, como apresentavam melhor capacidade e organização defensiva.



O treinador Moncho López foi ao banco, rodou a equipa, colocou em campo Francisco Amarante, Max Landis, João Soares e Michael Morrison e com isso baralhou o Benfica, mas o melhor que conseguiu foi aproximar-se num tangencial 11-9, quando faltavam dois minutos para o final do primeiro quarto, tendo depois os comandados de Norberto Alves voltado a ‘disparar’, vencendo o parcial por 15-10.



No segundo parcial, as equipas entraram amorfas. Se, por um lado, o Benfica esteve três minutos sem pontuar, por outro, o FC Porto apenas o fez por uma vez, num lançamento triplo (15-13). Três pontos que acordaram as ‘águias’ e que as levaram a voltar a dominar o jogo, tendo chegado ao intervalo a vencer por sete pontos (28-21).



O ‘triplo’ de João ‘Betinho’ Gomes a abrir a segunda parte deu a ideia de que o jogo poderia ser diferente nos últimos 20 minutos. Mas não. O Benfica manteve-se controlador e sólido defensivamente.



Em termos de comparação, o resultado aos 25 minutos hoje era de 37-26, favorável ao Benfica. No primeiro jogo, ao intervalo (com cinco minutos a menos), era de 40-26.



A equipa da Luz acabou por fazer o que lhe competia e venceu o segundo jogo por 56-48.







Jogo no Pavilhão Fidelidade, no Estádio da Luz, em Lisboa.



Benfica – FC Porto, 56-48.



Ao intervalo: 28-21.



Sob a arbitragem de Paulo Marques, Nuno Monteiro e Vicente Jardim, as equipas alinharam e marcaram:



- Benfica (56): Frank Gaines (10), Aaron Broussard (12), João Gomes (6), Wendell Lewis (11) e Ivan Almeida (11). Jogaram ainda: José Silva, José Barbosa (2), Makram Rombhane (3) e Dennis Clifford (1).



Treinador: Norberto Alves.



- FC Porto (48): Rashard Odomes (3), Vladyslav Voytso, Miguel Queiroz (4), Jonathan Arledge (5) e Charlon Kloof (7). Jogaram ainda: João Torrié, Francisco Amarante (7), Max Landis (17), João Soares e Michael Morrison (5).



Treinador: Moncho López.



Marcha do marcador: 15-10 (10 minutos), 28-21 (intervalo), 44-32 (30 minutos) e 56-48 (resultado final).



Assistência: Cerca de 2.000 espetadores.