Benfica volta a vencer islandeses e apura-se para a terceira ronda da Taça EHF

Com uma vantagem de cinco golos conseguida no sábado, também no pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, os 'encarnados', liderados por Carlos Resende, não entraram com a mesma acutilância, apresentando-se mais pausados no ataque organizado para criar situações de desequilíbrio na defesa islandesa.



A atitude aguerrida do Hafnarfjordur acabou por ser anulada à passagem do minuto 15, quando o Benfica passou pela primeira vez para a frente do marcador, por 7-6.



A discussão do resultado até ao intervalo foi equilibrada, muito por culpa das defesas decisivas do guardião islandês e dos remates de meia distância do lateral Valdimarsson, que voltou a exibir-se a grande nível.



No descanso, a vantagem da equipa lisboeta atingiu os três golos (18-15), e, tal como aconteceu no sábado, praticamente com o apuramento na mão, o técnico das 'águias' voltou a 'rodar' a equipa, sem que o rendimento fosse posto em causa.



O Benfica começou nessa altura a distanciar-se no resultado, atingindo uma vantagem de cinco golos aos 50 minutos (29-24), deixando o conjunto islandês sem hipóteses de fazer uma eventual reviravolta e despedir-se de Lisboa com um resultado positivo.







Jogo no pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, em Lisboa.



FH Hafnarfjordur -- Benfica, 31-34.



Ao intervalo: 15-18.







Sob arbitragem dos húngaros Ferenc Bonifert e Viktor Oláh, as equipas alinharam e marcaram:



- FH Hafnarfjordur: Bragasson (1), Agust Birgisson (1), Valdimarsson (8), Fridriksson (3), Eidsson (3), Arsaelsson (2) e Birgir Birginsson (2).



Jogaram ainda David Reynisson, Ingvarsson (6), Hlynur Johannsson (2), Johann Johannsson (2), Olafsson, Johann Reynisson, Asgeirsson (1), Sindragson e Oskarsson.



Treinador: Johann Sigfusson.



- Benfica: Hugo Figueira, Pedro Seabra (4), João Pais (3), Patrianova (2), Nuno Pereira (5), Carlos Martins (3) e Alexandre Cavalcanti (4). Jogaram ainda Davide Carvalho (2), Fábio Antunes (3) e Ales Silva (1), Francisco Pereira (1), Belone Moreira (4), Paulo Moreno (2) e Miguel Espinha.



Treinador: Carlos Resende.







Marcha no marcador: 4-1(05 minutos), 6-4 (10), 6-7 (15), 9-9 (20), 13-13 (25), 15-18 (intervalo), 16-21 (35), 18-24 (40), 21-27 (45), 24-29 (50), 28-31 (55) e 31-34 (resultado final).



Assistência: Cerca de 200 espetadores.