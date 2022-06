Benfiquista Nicolía castigado com dois jogos deve falhar jogo decisivo no Porto

O argentino Carlos Nicolía, jogador do Benfica expulso no quarto jogo da final do "play-off" do campeonato nacional de hóquei em patins, foi esta tarde castigado com dois jogos de suspensão pelo Conselho Disciplinar da Federação Portuguesa de Patinagem.