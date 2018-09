Benfiquista Pedro Pichardo autorizado a representar Portugal

Lusa Comentários 12 Set, 2018, 18:41 / atualizado em 12 Set, 2018, 18:43 | Outras Modalidades

O desfecho do processo de mudança de nacionalidade do atleta do Benfica, à luz dos novos regulamentos, foi hoje comunicado pela Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF) à Federação Portuguesa de Atletismo.

Assim, o atleta Pedro Pablo Pichardo, que adquiriu a nacionalidade portuguesa a 20 de novembro 2017, é elegível para representar Portugal a partir do dia 01 de agosto de 2019.

Desta forma Pichardo ainda não poderá competir nos Europeus de pista coberta de 2019, que se realizam em Glasgow, na Escócia, mas poderá, caso seja selecionado, fazê-lo no Campeonato da Europa de seleções, que se realizará entre 09 e 11 de agosto (ainda sem atribuição de local por parte da Associação Europeia de Atletismo) e também no Mundial de 2019, que tem lugar de 28 de setembro a 06 de outubro, em Doha no Qatar.

Pedro Pichardo, que recentemente venceu a Liga Diamante, de acordo com o regulamento publicado no início da época, por via desse triunfo, tem já a qualificação assegurada para o Mundial.

Recorde-se que o benfiquista, nascido em Cuba a 30 de junho de 1993 (25 anos), é o atual líder do ranking mundial do triplo salto, com 17,95 metros, obtido em Doha, no Qatar, marca que figura também como recorde de Portugal da disciplina.