Benfiquista Tayebi e sportinguista Alex Merlim candidatos a melhor do ano no futsal

Tayebi, de 32 anos, cumpre a primeira época no Benfica, clube a que chegou proveniente do Kairat Almaty, enquanto Merlim, de 34 anos, efetua a sexta temporada ao serviço do Sporting, emblema pelo qual já se sagrou campeão europeu e conquistou vários títulos.



Os jogadores concorrem ao título de melhor do ano juntamente com os brasileiros Deives Moraes, Carlos Ferrão, Fabrizio ‘Gadeia’, Jean ‘Pito’ e Rodrigo Araújo, o argentino Leandro Cuzzolino, o espanhol Sérgio Lozano e o russo Artem Niyazov.



O português Ricardinho é recordista de distinções como melhor jogador de futsal do mundo, com seis prémios, em 2010, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.



Nas candidatas a melhor jogadora está a portuguesa Janice Silva, do Benfica, que concorre com as brasileiras Amandinha, vencedora nos seis últimos anos, Vanin ‘Miúda’ e Lediane ‘Tampa’, as espanholas Patrícia ‘Peque’ e Vanessa Sotelo, a iraniana Fatemeh Etedadi, a italiana Renata Adamatt, a russa Alexandra Samorodova e a japonesa Mica Eguchi.



Na categoria de jovem promessa, o sportinguista Zicky, pivô, de 19 anos, chamado por Jorge Braz pela primeira vez em dezembro para um estágio da seleção portuguesa, figura entre os 10 nomeados.