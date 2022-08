Bennett vence na despedida dos Países Baixos e Affini lidera a Vuelta

Numa longa e praticamente plana etapa, com partida e chegada em Breda (193,5 quilómetros), Bennett somou o segundo triunfo consecutivo, ao vencer em 4:05.53 horas, à frente do dinamarquês Mads Pedersen (Trek-Segafredo) e do britânico Daniel McLay (Arkéa Samsic), segundo e terceiro, respetivamente.



Affini é o terceiro camisola vermelha da prova e o terceiro da Jumbo-Visma, liderando com o mesmo tempo do neerlandês Sam Oomen e o esloveno Primoz Roglic, vencedor das três últimas edições, ambos da equipa dos Países Baixos.



Na segunda-feira, os ciclistas têm o primeiro dia de descanso, com o pelotão a deixar os Países Baixos e entrar em Espanha, com a quarta etapa a ligar Vitória a Laguardia, num percurso de 152,5 quilómetros.