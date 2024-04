Benoit Cosnefroy vence La Flèche Brabançonne, António Morgado 21.º

Cosnefroy logrou a quarta vitória em 2024 ao cumprir os 195,2 quilómetros entre Leuven e Overijse em 4:17.02 horas, batendo sobre a meta outros cinco ciclistas que chegaram com o mesmo tempo, num pódio com dois belgas, Dylan Teuns (Israel-Premier Tech), segundo, e Tim Wellens (UAE Emirates), terceiro.



O português Morgado, a fazer a estreia no escalão WorldTour aos 20 anos, entrou a 28 segundos do grupo que decidiu a vitória, continuando em boa forma na temporada das clássicas, em que tem como ponto alto o quinto lugar na Volta à Flandres.



Num dia repleto de ataques ao longo de toda a prova, e em que o luso também esteve muito ativo, Cosnefroy integrou a manobra decisiva ao atacar de um grupo perseguidor, a sete quilómetros da meta, batendo depois os companheiros de escapada em cima da meta.



Esta época, o campeão do Grande Prémio do Quebec de 2022, de 28 anos, ergueu já os braços na Volta aos Alpes Marítimos e na Paris-Camembert, somando um resultado notável a quatro dias da Amstel Gold Race.



A edição feminina foi dominada pela italiana Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek), mais rápida a chegar a Overijse, com 41 segundos de margem para a neerlandesa Demi Vollering (SD Worx-Protime), segunda, e 1.06 minutos para a australiana Alexandra Manly (Liv AlUla Jayco), terceira.