Bernardo Almeida em 45.º nos Mundiais de ginástica

Lusa 03 Out, 2017, 21:46 | Outras Modalidades

O único ginasta luso que esteve nas seis rotações do 'all-around' registou 11,700 pontos no solo, 12,033 no cavalo com arções e 13,100 nas argolas. Somou ainda 12,933 no salto, 11,866 nas paralelas e 11,433 na barra.



No total, chega aos 73,065 pontos, para ser 45.º global e 28.º europeu. Falha a passagem à final do concurso individual, com o grupo a fechar nos 77,432 do 24.º, o espanhol Joel Plata.



Também não se qualificou para nenhuma final de aparelhos, tal como os outros portugueses que competiram, Simão Almeida e Diogo Romero.



A prova é liderada pelo cubano Manrique Larduet, vice-campeão mundial, com 86,699 pontos, seguido do chinês Ruoteng Xiao (86,297) e do russo David Belyavskiy (85,839).



O japonês Kohei Uchimura, duplo ouro olímpico e seis vezes campeão mundial, desistiu na segunda-feira. A busca de um sétimo título terminou abruptamente para Uchimura, que torceu o tornozelo esquerdo na saída do exercício de salto. Ainda tentou participar na prova de paralelas, mas acabou por abandonar.



Ainda hoje, madrugada de quarta-feira em Portugal, Filipa Martins, que tem o melhor resultado de sempre de uma portuguesa em Mundiais (16.º em 2014), vai participar na qualificação feminina juntamente com as compatriotas Mariana Marianito e Mariana Pitrez.